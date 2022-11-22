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Официально. СБУ посетила Киево-Печерскую лавру и дала первый комментарий

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 08:40
Официально. СБУ посетила Киево-Печерскую лавру и дала первый комментарий Фото: СБУ посетила Киево-Печерскую лавру для недопущения ее использования как ячейки "русского мира" (ssu.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

СБУ сегодня, 22 ноября, проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Они проходят для того, чтобы не допустить ее использования для ячейки "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Известно, что эти мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан", - пояснили в СБУ.

По информации силовиков, указанные мероприятия проводятся для:

  • недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";
  • проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д.;
  • чтобы обеспечить безопасность населения от провокаций и террористических актов.

Так, при непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

  • производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку лиц на территории Лавры по их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - добавили в СБУ.

Фото: СБУ посетила Киево-Печерскую лавру для недопущения ее использования как ячейки "русского мира" (ssu.gov.ua)

Скандал в Киево-Печерской Лавре

Напомним, 12 ноября в сети появилось видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.

После этого руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что эта ситуация не останется без реакции.

В частности, через несколько дней Служба безопасности Украины начала по факту инцидента уголовное производство.

При этом в Киево-Печерской Лавре заявили, что исполнявший эту песню отца Захария отстранили от ведения служб, но при этом отметили, что в храмах "молятся за всех православных людей".

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Киев Служба безопасности Украины
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