Глава Евросовета призвал ЕС готовиться к обороне и перейти в режим военной экономики

Европейскому союзу нужно предоставить Украине достаточно помощи для того, чтобы остановить РФ. Европе необходимо подготовиться к обороне и перейти в режим военной экономики.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Libre Belgique .

Также он добавил, что Европейский союз сталкивается с самой большой проблемой безопасности со времен Второй мировой войны.

РФ не остановится в Украине

По словам главы Евросовета, через два года после начала войны стало понятно, что Россия не остановится в Украине, как она не остановилась в Крыму десять лет назад.

"Россия продолжает свою тактику дестабилизации - в Молдове, Грузии, на Южном Кавказе, на Западных Балканах и даже дальше, на африканском континенте", - написал он.

Мишель добавил, что Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности.

"Если мы не отреагируем должным образом на уровне ЕС и не предоставим Украине достаточную помощь, чтобы остановить Россию, мы будем следующими", - заявил он.

Военная экономика

Далее Мишель уточнил, что Европа должна быть хорошо подготовленной с точки зрения обороны и перейти в режим военной экономики. Он считает, что пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность.

"Мы больше не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединенных Штатах или где-то еще", - заявил глава Евросовета.

Мишель считает, что Европа должна укрепить потенциал как Украины, так и Европы, чтобы защитить демократический мир. Более сильная Европа также поможет укрепить альянс НАТО и улучшить коллективную оборону.

Потребности Украины

Также Мишель сообщил, что укрепляя европейскую обороноспособность, необходимо гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно на поле боя.

По его словам, украинским солдатам срочно нужны пули, ракеты и системы ПВО для контроля над небом.

"Мы должны использовать европейский бюджет для покупки военной техники для Украины - давайте использовать непредвиденные доходы от связанных российских активов для покупки оружия для Украины", - сказал он.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

На днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.