Искала локации украинских ПВО вблизи Авдеевки: СБУ задержала агентку РФ с криминальным прошлым
Правоохранители задержали рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигуранткой оказалась местная жительница, которая находилась в розыске за мошенничество и кражи. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 женщина сбежала в Житомирскую область", - говорится в сообщении.
Скрывалась и искала работу на врага
Скрываясь в съемном доме, женщина активно общалась в чатах российских Telegram-каналов, где пыталась найти заработок.
"Таким образом, злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности", - отмечают в СБУ.
Известно, что по его указанию агентка возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию.
Предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать факты работы украинского ПВО во время воздушных атак рашистов.
В случае "подтверждения" она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.
Предупреждение планов врага
Однако российская агентка была вовремя разоблачена и оперативно проведена мероприятия по обеспечению ПВО.
"На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном доме. Во время обыска у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности", - отмечают в Службе безопасности.
В настоящее время она уведомлена о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Недавние задержания агентов РФ
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Вчера стало известно, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.
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