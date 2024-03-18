Искала локации украинских ПВО вблизи Авдеевки: СБУ задержала агентку РФ с криминальным прошлым

Правоохранители задержали рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранткой оказалась местная жительница, которая находилась в розыске за мошенничество и кражи. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 женщина сбежала в Житомирскую область", - говорится в сообщении.

Скрывалась и искала работу на врага

Скрываясь в съемном доме, женщина активно общалась в чатах российских Telegram-каналов, где пыталась найти заработок.

"Таким образом, злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности", - отмечают в СБУ.

Известно, что по его указанию агентка возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию.

Предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать факты работы украинского ПВО во время воздушных атак рашистов.

В случае "подтверждения" она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.

Предупреждение планов врага

Однако российская агентка была вовремя разоблачена и оперативно проведена мероприятия по обеспечению ПВО.

"На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном доме. Во время обыска у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности", - отмечают в Службе безопасности.

В настоящее время она уведомлена о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.