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Столтенберг: ситуация на фронте в Украине сложная, союзники по НАТО передают 99% помощи

Тбилиси, Понедельник 18 марта 2024 16:35
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Столтенберг: ситуация на фронте в Украине сложная, союзники по НАТО передают 99% помощи Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

Об этом на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль", - отметил генсек.

Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительную гуманитарную, а также финансовую помощь для нашей страны.

Ситуация на фронте

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.

При этом оккупанты продолжают активные штурмы в Донецкой области, в частности на Новопавловском направлении.

Также сегодня, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Одной из главных тем стала ситуация на фронте.

Глава государства выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно основных направлений активных действий.

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