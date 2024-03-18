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Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму: что удалось обнаружить (фото)

Украина, Понедельник 18 марта 2024 14:46
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Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму: что удалось обнаружить (фото) Фото: партизаны обнаружили месторасположение оккупантов в Перевальном (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку на одном из пунктов постоянной дислокации РФ в поселке Перевальном, который находится в Крыму. Им удалось зафиксировать большое количество окупантов и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Так, партизаны разведали пункт постоянной дислокации 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном.

"Наши агенты установили, что возле воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (вероятно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", - информируют в "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, со стороны военного городка находится КПП, на нем присутствуют дежурные и полицейские наряды.

Также партизанам удалось узнать, что неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ", а большинство военнослужащих подразделения РФ арендуют жилье в самом Перевальном.

"Из вышеперечисленного становится понятно, что ППД 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ пока используют как перевальный пункт, перед переброской личного состава в район ведения боевых действий", - отмечают в "АТЕШ".

Фото: место дислокации 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ в Перевальном (t.me/atesh_ru)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

На днях партизаны обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

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