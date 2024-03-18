Расход боеприпасов составляет 7:1. Генерал ВСУ рассказал о преимуществах армии России в войне

Российская армия использует на фронте два своих основных преимущества - артиллерию и авиацию. Это позволяет россиянам не уменьшать интенсивность обстрелов.

Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Гаврилюк считает, что сейчас Россия смогла оценить производственные мощности Украины и партнеров и начала использовать свое преимущество в боеприпасах. Ведь с начала 2024 года расходы боеприпасов составляют 7:1 в пользу россиян.

Кроме этого россияне считают, что им хватит снарядов для доминирования на передовой еще на долгое время. Это связано с тем, что "огневой вал" им обеспечивают не только российские заводы, но и поставки их Северной Кореи.

По словам генерала, также значительное преимущество есть у российской авиации - истребители противника регулярно бьют по позициям и прифронтовым территориям управляемыми авиационными бомбами. В частности, за 77 дней 2024 года россияне сбросили более 3500 КАБов - это в 16 раз больше показателя 2023 года.

Однако изменить доминирование россиян в воздухе должны истребители F-16, которые увеличат возможности Сил обороны на земле.

"Но ситуация такова, что мы еще не имеем F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы затрудняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору", - отметил он.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки, а также потерять еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно было собрать средства.

На днях Павел заявил, что союзники уже обнаружили практически все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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