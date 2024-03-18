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Украинские военные из Javelin уничтожили колонну россиян в Запорожской области (видео)

Запорожская область, Понедельник 18 марта 2024 16:42
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Украинские военные из Javelin уничтожили колонну россиян в Запорожской области (видео) Фото: украинский военный с Javelin (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы из Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

В Силах обороны отметили, что Javelin - это мощное оружие, особенно в руках наших бойцов.

"Враг пошел на штурм колонной из танка и трех БМП, надеялся укрыться за счет задымления. Но от конкретных противотанковых комплексов это не спасает", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431550 россиян.

Также ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 19 танков, 17 ББМ, 34 артсистемы и другую технику врага.

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