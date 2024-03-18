В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности продолжают рассматривать законопроект о мобилизации. В частности, планируют перекрыть лазейку для уклонистов, когда ухаживающими за человеком с инвалидностью оформляют сразу несколько человек.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять ухаживающих. Этого не должно быть. Должен быть только один ухаживающий", - сказал он.

По его словам, комитет поставил перед собой цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой - удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной рады, сообщил депутат.

Правительственный законопроект о мобилизации

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. Принять его во втором чтении планировали в конце февраля, но рассмотрение и внесение поправок в проект закона затянулось до середины марта.

Комитет работает без выходных. Уже известно, что комитет норму о блокировании счетов уклонистов. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты планируют урегулировать вопросы отсрочки от мобилизации ухаживающих за людьми с инвалидностью. "Вопрос об І, ІІ и ІІІ группах людей с инвалидностью будет урегулирован", - заявил депутат от "Слуги народа".