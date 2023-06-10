Военная помощь от США и созванная Зеленским Ставка: новости за 9 июня

Война России против Украины: последние новости

На Таврическом направлении враг потерял более четырех рот военных. Также наши воины уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1213 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин.

Жители Луганска вечером пятницы, 9 июня, слышали в центре города звуки, подобные взрывам.

В результате российских обстрелов в Харьковской области зафиксировано загрязнение воздуха. В зоне риска населения Краснокутской общины.

США объявили большой пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки (США) предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд. долларов.

Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, предоставляемые в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Подрыв Каховской ГЭС

В Херсонской области продолжает снижаться уровень воды после затопления, произошедшего из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На вечер 9 июня уровень воды составляет 5 метров.

Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, который подтопило из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Это уже не первый обстрел Херсона после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Жители Херсона могут употреблять воду из-под кранов. Она проходит обработку, поэтому безопасна и пригодна для потребления.

"Вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров. И они никоим образом не связаны с днепровской водой", – пояснил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ocean Plaza передали на приватизацию

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Также Фонду госимущества было поручено принять меры по приватизации активов. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Зеленский провел заседание Ставки

Сейчас внимание Украины сконцентрировано на всех направлениях, где нужны действия и где враг может потерпеть поражение.

"Провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", - заявил президент.

Иран помогает РФ построить завод по производству "Шахедов"

Иран предоставляет России материалы, необходимые для построения завода по производству дронов-камикадзе "Шахед".

"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву и терроризирование украинского населения. И военное партнерство России и Ирана, похоже, усугубляется. Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА на территории России", - заявил Кирби.

В Киевской области ввели новое ограничение для развлекательных заведений и мероприятий

В Киевской области установлены ограничения по времени проведения развлекательных мероприятий. Теперь они должны завершаться не позднее 21:00.

Ограничения будут действовать до окончания действия правового режима военного положения.

МИД вызвал на ковер венгерского поверенного из-за ситуации с пленными

Венгерского поверенного вызвали в МИД Украины из-за того, что Русская православная церковь без согласования передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.

Согласно данным источника РБК-Украина, РПЦ планировала передать 11 украинских пленных Венгрии. В пресс-службе РПЦ заявили, что "передача состоялась по просьбе венгерской стороны".

Сегодня передачу пленных подтвердили в Венгрии.