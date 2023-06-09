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Разрушены частные дома и предприятия. РФ нанесла удар по Никополю

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Пятница 09 июня 2023 20:46
Разрушены частные дома и предприятия. РФ нанесла удар по Никополю Фото: РФ нанесла удар по Никополю (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин.

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По данным главы облсовета сегодня, 9 июня, россияне трижды обстреляли Никопольский район.

В результате были повреждены одно предприятие, семь частных жилых домов, три хозяйственных сооружения и четыре линии электропередачи.

Кроме этого, под обстрел попали населенные пункты Марганецкой и Мировской общин. На всех территориях люди не пострадали.

Фото: обстрел Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россия почти каждый день атакует Днепропетровскую область. Чаще вражеским обстрелам подвергается Никопольский район и сам город. Россияне ведут обстрел из тяжелой артиллерии. Ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Напомним, что в пригороде Днепра вечером 3 июня в результате российского ракетного удара пострадали 22 человека, а впоследствии спасатели достали из-под завалов тело двухлетней девочки .

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