Из-за российского обстрела в Харьковской области есть загрязнение воздуха: кто в зоне риска
В результате российских обстрелов в Харьковской области зафиксировано загрязнение воздуха. В зоне риска населения Краснокутской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краснокутского поселкового совета Богодуховского района Харьковской области
"Сегодня ночью враг нанес удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры нашей громады. В связи с пожаром, который возник на предприятии, произошли вредные выбросы в атмосферный воздух", - говорилось в сообщении.
В связи с ухудшением качества воздуха Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" призывает население Краснокутской громады, а особенно жителей пгт Краснокутск, с. Качаловка и с. Любовка соблюдать ряд правил, в частности:
- не открывать окна,
- осуществить влажную уборку в домах,
- ограничить пребывание на улице в эти выходные.
- Особенно осторожно надо отнестись к запрету на прогулки с детьми на улице.
Обстрел Харьковской области
Ночью 9 июня оккупанты обстреляли дронами промышленный объект в Богодуховском районе Харьковской области. В результате попаданий начался пожар, один рабочий предприятия был ранен.
Напомним, что до этого россияне два раза за неделю осуществляли обстрел аммиакопровода в Харьковской области.
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