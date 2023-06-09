В Киевской области ввели новое ограничение для развлекательных заведений и мероприятий

В Киевской области установлены ограничения по времени проведения развлекательных мероприятий. Теперь они должны завершаться не позднее 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

Ограничения будут действовать до окончания действия правового режима военного положения.

Также, по словам Кравченко, для проверки соблюдения этих норм в регионе будут регулярно проводиться проверки с привлечением полиции.

Работа развлекательных заведений во время комендантского часа

Глава КОВА дополнительно обратился к владельцам и посетителям развлекательных комплексов в области и напомнил, что комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. В этот период все развлекательные заведения без исключения – бары, рестораны, загородные комплексы, клубы, ТРЦ и т.п. – должны прекращать свою работу.

Он подчеркнул, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.