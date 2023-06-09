ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более четырех рот россиян, - Генштаб

На Таврическом направлении враг потерял более четырех рот военных. Также наши воины уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют более четырех рот. Также уничтожена и повреждена 61 единица вражеской ВВТ", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Отметим, что, вчера 8 июня, по состоянию на 17:00, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, наши воины ликвидировали и ранили около трех рот россиян.

Тогда же военные осуществили 1522 огневые задачи на Таврическом направлении, во время которых уничтожили 57 единиц военной техники противника.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 213 770 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 1010 российских солдат.