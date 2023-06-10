Військова допомога від США та скликана Зеленським Ставка: новини за 9 червня

Війна Росії проти України: останні новини

На Таврійському напрямку ворог втратив більше чотирьох рот військових. Також наші воїни знищили й пошкодили 61 одиницю російської техніки.

За останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1213 загиблих на території України російських окупантів.

Російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад.

Жителі Луганська ввечері п'ятниці, 9 червня, чули в центрі міста звуки, схожі на вибухи.

Внаслідок російського обстрілу в Харківській області зафіксовано забруднення повітря. В зоні ризику населення Краснокутської громади.

США оголосили великий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд доларів.

Новий пакет військової допомоги від США включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Підрив Каховської ГЕС

У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на вечір 9 червня рівень води становить 5 метрів.

Російські окупанти знову обстріляли Херсон, який підтопило через підрив дамби Каховської ГЕС. Це вже не перший обстріл Херсона після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Жителі Херсону можуть споживати воду з-під кранів. Вона проходить обробку, тому безпечна та придатна для споживання.

"Вода постачається з артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою", - пояснив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ocean Plaza передали на приватизацію

Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Також Фонду держмайна було доручено вжити заходів для приватизації активів. Отримані кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зеленський провів засідання Ставки

Наразі увага України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок.

"Провів Ставку. Ситуація на передовій - цьому основна увага. Доповіді - командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", - заявив президент.

Іран допомагає РФ побудувати завод з виробництва "Шахедів"

Іран надає Росії матеріали, які необхідні для побудови заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед".

"В останні тижні Росія використовувала іранські БПЛА для завдання ударів по Києву і тероризування українського населення. І військове партнерство Росії та Ірану, схоже, поглиблюється. Ми також стурбовані тим, що Росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА на території Росії", - заявив Кірбі.

У Київській області ввели нове обмеження для розважальних закладів та заходів

У Київській області встановлено обмеження щодо часу проведення розважальних заходів. Відтепер вони повинні завершуватись не пізніше 21:00.

Обмеження будуть діяти до закінчення дії правового режиму воєнного стану.

МЗС викликало на килим угорського повіреного через ситуацію з полоненими

Угорського повіреного викликали до МЗС України через те, що Російська православна церква без погодження передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття.

Згідно з даними джерела РБК-Україна, РПЦ планувала передати 11 українських полонених Угорщині. У прес-службі РПЦ заявили, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Сьогодні передачу полонених підтвердили в Угорщині.