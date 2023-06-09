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Ocean Plaza передали на приватизацию. Выручку направят на восстановление Украины

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Украина, Пятница 09 июня 2023 19:35
Ocean Plaza передали на приватизацию. Выручку направят на восстановление Украины Фото: ТРЦ Ocean Plaza (oceanplaza.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

Кабмин также поручил Фонду госимущества принять меры по приватизации активов. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Взысканные российские активы должны стать источником для восстановления экономики и развития инфраструктуры страны", - подчеркнул глава ФГИУ Рустем Умеров.

Отмечается, что ФГИУ оперативно проведет аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ Ocean Plaza.

Ситуация с ТРЦ Ocean Plaza

В марте Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов, среди которых 66,65% доля в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

В начале апреля один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" перешел в собственность государства. Решение ВАКС о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, сразу вступило в силу. Таким образом, российские собственники не смогли обжаловать решение суда по конфискации.

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Кабинет Министров Украины ФГИУ Ocean Plaza
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