Ocean Plaza передали на приватизацию. Выручку направят на восстановление Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

Кабмин также поручил Фонду госимущества принять меры по приватизации активов. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Взысканные российские активы должны стать источником для восстановления экономики и развития инфраструктуры страны", - подчеркнул глава ФГИУ Рустем Умеров.

Отмечается, что ФГИУ оперативно проведет аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ Ocean Plaza.

Ситуация с ТРЦ Ocean Plaza

В марте Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов, среди которых 66,65% доля в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

В начале апреля один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" перешел в собственность государства. Решение ВАКС о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, сразу вступило в силу. Таким образом, российские собственники не смогли обжаловать решение суда по конфискации.