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Подрыв Каховской ГЭС. Уровень воды в Херсоне и области снизился

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Пятница 09 июня 2023 22:31
Подрыв Каховской ГЭС. Уровень воды в Херсоне и области снизился Фото: уровень воды в Херсоне и области снизился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Херсонской области продолжает снижаться уровень воды после затопления, произошедшего из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На вечер 9 июня уровень воды составляет 5 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, в области затоплено сейчас 35 населенных пунктов, это более 3000 домов.

"Однако вода отступает. Если утром средний показатель уровня воды достигал 5 метров 38 сантиметров, то к вечеру он снизился до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 сантиметров, что на 60 сантиметров ниже максимального уровня", - заявил он.

Также вода идет на спад в Каховском районе. В освобожденных Казацком, Веселом, и в оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился на полтора метра.

Прокудин отметил, что во многих населенных пунктах в результате потопа были размыты кладбища.

Подтопление Херсонской области

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня населенные пункты Херсонской области начало затапливать. Худшая ситуация складывается на оккупированном левом берегу Днепра.

Прокудин сообщал, что за ночь вода в Херсонской области упала на 20 см .

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