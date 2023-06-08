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РПЦ заявила о передаче Венгрии украинских военнопленных

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 21:59
РПЦ заявила о передаче Венгрии украинских военнопленных Фото: РПЦ заявила о передаче Венгрии украинских военнопленных (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. Передача военных состоялась сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

Передача военных состоялась якобы по просьбе венгерской стороны.

"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", - говорится в сообщении.

При этом в РПЦ не уточняют точное количество переданных Венгрии украинских военных.

Передача военных Венгрии

Источники РБК-Украина сообщали, что РПЦ и патриарх Кирилл собирается передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. При этом отмечалось, что передача военных не согласовывалась с Украиной.

При этом источник сообщал, что Россия также в очередной раз планирует разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".

Обмен пленными между Украиной и Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ уже состоялось несколько обменов пленными между Киевом и Москвой. В последний раз на территорию Украины удалось вернуть живыми из российского плена более 100 защитников, которые воевали на Бахмутском направлении.

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