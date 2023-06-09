СМИ за две недели установили еще более тысячи погибших в Украине оккупантов

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1213 погибших на территории Украины российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC .

Как сообщается, несмотря на завершение активной фазы российского наступления темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими и все еще вдвое превышают средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 25 218 российских военных, погибших на войне в Украине. За последние две недели в список добавилось 1213 имен.

Однако издание отмечает, что реальные потери российской стороны могли превысить 50 тысяч человек. Ведь речь идет только о данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация из ряда кладбищ.

Потери России в Украине

Следует отметить, что данные журналистов кардинально отличаются от тех, которые публикует Генштаб ВСУ

Согласно информации военного командования Украины, в войне против нашей страны было уничтожено 213 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки, 8 июня, украинские военные ликвидировали 1010 россиян.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.