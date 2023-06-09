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В Венгрии подтвердили передачу им украинских пленных из России

Новина українською →
Венгрия, Пятница 09 июня 2023 14:13
В Венгрии подтвердили передачу им украинских пленных из России Фото: вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Венгрии заявили, что Русская православная церковь передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание ATV.

Отмечается, что вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен координировал передачу 11 пленных.

"Это мой человеческий и патриотический долг", - сказал он.

Шемьен отказался от комментариев, ссылаясь на "интересы дела и народа". Однако он отметил, что это "жест РПЦ по отношению к Венгрии, и что эти люди обязаны ей своей свободой".

Передача пленных Венгрии

Источники РБК-Украина сообщали, что РПЦ планирует передать часть украинских пленных Венгрии. При этом решение не было согласовано с Украиной.

Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

В пресс-службе РПЦ опубликовали заявление о том, что "передача состоялась по просьбе венгерской стороны".

Сегодня представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина сообщил, что заявление РПЦ о передаче Венгрии пленных украинцев проверяется. Она может оказаться фейковой.

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