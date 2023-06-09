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В центре Луганска слышны звуки взрывов

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Пятница 09 июня 2023 19:11
В центре Луганска слышны звуки взрывов Фото: у центре Луганска слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Луганска вечером пятницы, 9 июня, слышали в центре города звуки, подобные взрывам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Луганск

В сети заявляют, что взрывы прогремели в районе Южных кварталов. Как заявляют местные жители, в городе якобы работает ПВО.

Также в Telegram-каналах распространяется видео из оккупированного Луганска. На кадрах зафиксирован столб черного дыма, поднимающийся в небо после взрывов.

Ситуация в Луганске

Напомним, что в последнее время в оккупированном Луганске участились взрывы. В частности, 12 мая на территории машиностроительного завода после взрывов был замечен дым.

Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".

При этом российские оккупанты продолжают активно терроризировать и мобилизовывать жителей Луганска. Кроме того, в городе был организован отдельный госпиталь для раненых наемников ППК "Вагнера".

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