Прокудин сделал важное заявление о воде в Херсоне

Жители Херсона могут употреблять воду из-под кранов. Она проходит обработку, поэтому безопасна и пригодна для потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров. И они никак не связаны с днепровской водой", - пояснил он.

Прокудин отметил, что вода, которая централизованно поставляется жителям Херсона, проходит спецобработку гипохлоритом натрия. Таким образом уничтожаются опасные патогены, бактерии и грибки. Городской водоканал имеет необходимый запас требуемых веществ для обработки.

Кроме того, специалисты ежедневно проводят проверки качества воды, подаваемой в краны, и подтверждают ее безопасность.

Опасная вода

Напомним, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС жителей затопленных регионов предупредили об опасности воды. В частности, из-за мора рыбы есть риск заболевания ботулизмом.

Поэтому жителям затопленных населенных пунктов запретили ловить и употреблять рыбу. В Минздраве советуют быть особенно осторожными, пить только бутилированную воду или кипятить ее перед употреблением, даже для мытья фруктов и овощей.

Больше о том, какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

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