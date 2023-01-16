ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США в Германии начали расширенные учения украинских военных, - генерал Милли

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 07:46
США в Германии начали расширенные учения украинских военных, - генерал Милли Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты начали в Германии расширенную программу подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, обнародованное Associated Press.

"Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель", - рассказал генерал.

Милли, намеревающийся 16 января посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, отметил, что участники программы приехали из Украины несколько дней назад.

По его словам, комплексная подготовка предполагает обучение работе с вооружениями, которое Киеву предоставляют страны Запада, в частности артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ", - указал глава ОКНШ США.

Милли подчеркнул, что, согласно поставленной задаче, украинских военных нужно натренировать до "весенних дождей". При этом добавил, что подобные учения проводились и до начала вторжения России 24 февраля.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 милларда долларов, в который вошли БМП Bradley.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ
Юлия Акимовакорреспондент Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ