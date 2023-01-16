Россияне начали создавать полевые гауптвахты для мобилизованных

В учебных центрах российской армии начали создавать помещения (гауптвахты), предназначенные для содержания задержанных и арестованных военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского генерала Максима Иванова в комментарии СМИ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало проект указа российского диктатора Владимира Путина о необходимости создавать гауптвахты в полевых условиях.

"Командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области России сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.

Также мы писали, что в Москве из воинской части сбежал вооруженный солдат.

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