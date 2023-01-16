ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия усиливает группировки на отдельных участках на Запорожском направлении, - Силы обороны

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 14:46
Россия усиливает группировки на отдельных участках на Запорожском направлении, - Силы обороны Фото: Россия усиливает группировки на отдельных участках на Запорожском направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные усиливают группировки войск на отдельных участках на Запорожском направлении. Однако пока нельзя говорить, что они готовятся к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Основные действия врага направлены на укрепление своих позиций, создание инженерных ограждений, в том числе минных полей и других ограждений", - сказал он.

При этом, по словам Ерина, есть признаки усиления группировок на отдельных направлениях. Но пока нельзя говорить, что россияне готовы к массированному наступлению.

"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий, и к активности врага, в частности", - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, россияне готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении, но с последующим переходом в собственное контрнаступление.

К тому же британская разведка сообщала, что командование РФ боится наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа