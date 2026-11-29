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Операторы дальнобойных дронов ГУР ночью 29 ноября поразили предприятие "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Пораженный российский военный объект - одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли. На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.