Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Османи в Twitter .

"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. Ожидаем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах", - написал он.

РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Османи со вступлением в должность руководителя ОБСЕ и пригласил его приехать в Украину.

Ранее Кулеба заявил, что ОБСЕ должно поддержать создание спецтрибунала по преступлениям России против Украины.

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