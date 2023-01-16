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Угроза ударов по Украине с территории Беларуси растет: в Генштабе назвали причину

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Понедельник 16 января 2023 18:47
Угроза ударов по Украине с территории Беларуси растет: в Генштабе назвали причину Иллюстративное фото: угроза ударов по Украине с территории Беларуси растет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия усилила присутствие своей авиации в Беларуси под предлогом военных учений. Из-за этого угроза ударов по Украине с территории РБ растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Украинское военное командование напомнило, что сегодня, 16 января на территории Беларуси начались общие летно-тактические учения авиационных подразделений Вооруженных сил Беларуси и России. В тренировках принимают участие боевые самолеты обеих стран.

"Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси до 1 апреля 2023 года продлили запрет на полеты над южной частью страны для гражданской авиации. Поэтому угроза нанесения ударов по Украине оттуда сохраняется.

Также мы писали, что, по словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова, Россия перебрасывает авиацию в Беларусь, поэтому угроза нанесения ударов оттуда растет.

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