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Почти 800 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери России в Украине

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Понедельник 16 января 2023 08:15
Почти 800 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери России в Украине Фото: ВСУ ликвидировали 790 оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 790 российских захватчиков и уничтожили 12 вражеских танков. В общей сложности Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже 116 080 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
  • танков - 3118 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 6204 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 2099 (+5) ед,
  • РСЗО - 438 (+1) ед,
  • средств ПВО - 220 (+1) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4870 (+24) ед,
  • специальной техники - 190 (+3).

Как сообщалось ранее, украинские военные отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, аналитики ISW считают, что Россия в ближайшие полгода попытается перехватить инициативу в войне, готовясь к "решительному стратегическому действию".

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