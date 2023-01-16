Почти 800 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери России в Украине
Фото: ВСУ ликвидировали 790 оккупантов (Getty Image)
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 790 российских захватчиков и уничтожили 12 вражеских танков. В общей сложности Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже 116 080 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 16 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
- танков - 3118 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 6204 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 2099 (+5) ед,
- РСЗО - 438 (+1) ед,
- средств ПВО - 220 (+1) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4870 (+24) ед,
- специальной техники - 190 (+3).
Как сообщалось ранее, украинские военные отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, аналитики ISW считают, что Россия в ближайшие полгода попытается перехватить инициативу в войне, готовясь к "решительному стратегическому действию".
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