ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 16 января 2023 12:22
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Евросоюз сегодня, 16 января, подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш ожидается на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Twitter.

Глава правительства отмечает, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе.

"Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро на этой неделе", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Денис Шмыгаль
NEWS
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа