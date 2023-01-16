Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в ходе которого могут обменять около 1 тысячи человек.

Об этом заявил омбудсмен Турции Сереф Малкок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

По его словам, в ходе переговоров, организованных Институтом омбудсмена Турции, был согласован трехэтапный план, при этом Украина представила очищающий список из 800 человек, а Россия - из 200.

" Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм", - заявил турецкий омбудсмен и предложил открыть "гуманитарный коридор" для обмена через Стамбул.

Если предложение Турции будет принято, в Стамбуле будет создан "гуманитарный коридор" для обмена ранеными мирными жителями, солдатами, пожилыми людьми, детьми и женщинами.

Напомним, сегодня Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, они обсудили вопрос обмена пленными между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора для раненых с Зеленским и Путиным.

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