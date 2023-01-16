Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны: список

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня же НАТО посылает все больше летального оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными и не могли быть независимо проверены изданием. Они включают обещанное, однако еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшие недели Британия направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.

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