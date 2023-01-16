Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны: список
Фото: украинский воин (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня же НАТО посылает все больше летального оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными и не могли быть независимо проверены изданием. Они включают обещанное, однако еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.
Танки
- 410 танков советских времен, которые были переданы членами НАТО странами бывшего коммунистического блока;
- Британия обещала прислать танки Challenger 2. Согласно данным СМИ, 12 единиц будут отправлены по меньшей мере двумя партиями, хотя правительство страны до сих пор не подтвердило их количество;
- Польша обещала "роту" танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;
- США и Германия до сих пор решают, могут ли они также прислать боевые танки;
- во время заседания "Рамштайн" западные представители, вероятно, будут обсуждать отправку большего количества танков в Украину.
Бронетехника/БМП
- 300 единиц, в том же числе 250 БМП советского производства из бывших коммунистических стран;
- на прошлой неделе Франция объявила о том, что она передаст неопределенное количество колесных танковых эсминцев AMX-10RC;
- США и Германия заявили, что передадут 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder соответственно;
Бронетранспортеры
- 1100 единиц, в том же числе 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117;
- более 160 бронетранспортеров М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании;
- несколько сотен машин, в том же числе бронированные медицинские центры.
Противоминные бронетранспортеры с защитой от засад (MRAP)
- около 925, в том же числе 440 американских M1224 MaxxPros;
- 90 австралийских Bushmasters, несколько британских Wolfhounds и Mastiffs.
Пехотные мобильные машины
- более 1 540 единиц, в том же числе 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства, или Humvees.
Артиллерия
- 300 буксируемых гаубиц, среди которых более 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;
- более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 - на заказ. Среди них более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 - из Польши, Германии, США и других стран;
РСЗО
- 95 единиц;
- 38 HIMARS;
- более 40 122-мм РСЗО советских времен из Польши и Чехии.
ПВО
- 37 немецких самоходных танков Gepard;
- 8 ракетных батарей NASAMS американского производства;
- 1 американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;
- 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;
- 6 ракетных комплексов Stormer HVM из Великобритании;
- несколько зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшие недели Британия направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.
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