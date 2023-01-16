ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты перебрасывают живую силу в Мариуполь: в мэрии показали видео с техникой

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 16 января 2023 14:18
Оккупанты перебрасывают живую силу в Мариуполь: в мэрии показали видео с техникой Фото: оккупанты перебрасывают живую силу в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой россиян. Только за утро было замечено более десяти единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, из-за прибытия российских военных в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуживающего персонала в "пансионаты", где на самом деле начали оборудовать казармы.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.

Также мы писали, что россияне начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь Война в Украине
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа