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Путин вновь поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновую сделку и обмен пленными с Украиной

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Москва, Понедельник 16 января 2023 16:19
Путин вновь поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновую сделку и обмен пленными с Украиной Фото: Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и РФ вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

При этом Путин пожаловался турецкому лидеру на то, что Украина не приняла предложения Кремля "прекратить огонь" на период православного Рождества.

В то же время диктатор и Эрдоган рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора для раненых с Зеленским и Путиным.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел три раунда переговоров с Москальковой. В частности, Украина передала РФ список с 800 ранеными военными для вероятной репатриации.

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