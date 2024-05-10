Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Атака на НПЗ в Калужской области

Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В ходе спецоперации были поражены: установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101; 3 цистерны с дизельным горючим; цистерну с мазутом.

"Первый завод" - это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области, это находится примерно в 300 километрах от границы с Украиной. Этот НПЗ, по данным источников, украинская разведка уже атаковала в марте этого года.

F-16

Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Между тем, СМИ пишут, что первые истребители F-16, которые будут поставлены Западом, прибудут в Украину в течение нескольких недель.

Наступление РФ на Харьковскую область

Россия начала новую волну наступления в Харьковскую область. Перед этим в полночь оккупанты усилили обстрелы на севере региона, прежде всего в огне Волчанск, где уже идет эвакуация населения.

По информации Минобороны, там около 5 утра прошла попытка прорыва границы под прикрытием бронетехники. Однако все атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. В Харьковской ОВА говорят, что северные районы области - это "серая зона", где ведут боевые действия. А по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, хоть враг и может иметь ресурсы для обострения действий в приграничных регионах, однако о наступлении на Харьков речь не идет.

Больше о том, что происходит на севере Харьковской области и насколько угрожающая ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

Интервью Павлюка

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Economist заявил, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Также он отметил, что враг не отказался от идеи захватить Киев. Главные заявления генерала РБК-Украина расписало здесь.

Пакет помощи от США

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло вооружение, стоимость которого достигает 400 млн долларов.

Украина

Политика

Президент Словакии Зузана Чапутова приехала в Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий подходит к концу. Она встретилась с главой государства Владимиром Зеленским. Лидеры подробно обсудили ситуацию на фронте, намерения российских оккупантов и формулу мира.

Бронь от мобилизации

Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Таким образом, центральные органы исполнительной власти после проверки списков забронированных предприятий будут подавать их на согласование Министерству обороны.

Поминальные дни

Полиция перейдет в усиленный режим несения службы вблизи кладбищ в поминальные дни с 12 по 15 мая. Правоохранители предупреждают о возможной проверке людей в случае необходимости. В общей сложности возле кладбищ в регионах будут обеспечивать правопорядок 12 тысяч сотрудников Нацпола.

Отключение света

В Украине будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей с 18:00 до 07:00 на следующий день. В то же время в случае роста потребления возможно применение аварийных отключений.

Также в "Укрэнерго" предупреждают, что могут снова ввести графики почасовых отключений света при значительном дефиците электроэнергии.

Курс

Доллар дорожает третий день. Официальный курс на 13 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,7206 грн за 1 доллар (+0,1688 грн).

Погода

Завтра, 11 мая, погода в Украине станет несколько теплее, заморозков не ожидается, но днем местами возможен дождь.

Мир

Франция

Франция планируется передать Украине дальнобойные ракеты SCALP либо со истекшим сроком годности, либо собранные из просроченных компонентов. Пишет издание Deutsche Welle. Это, мол, позволит Парижу избежать разорения собственного ракетного арсенала.

Австралия

Австралия готовится передать Украине партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG, способных уничтожать цели врага на расстоянии 9 тысяч метров. На это страна выделит около 50 миллионов долларов.

Бельгия

Бельгия выделит еще 9 миллионов евро в рамках помощи по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры в Украине, об этом заявила министр по сотрудничеству в целях развития Бельгии Каролин Геннес.