Синоптик рассказала о погоде на завтра, указав на важный нюанс

В субботу, 11 мая, в Украине осадки пройдут местами. Из важного - заморозков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В субботу ночью ожидается +4...+11 градусов, без заморозков, максимальная температура воздуха в Украине будет +13+18 градусов", - рассказала она.

В то же время, по ее словам, на юге и на Закарпатье будет до +22 градусов.

Местами небольшие дожди возможны на западе, в центре и на востоке.

В Киеве 11 мая без существенных осадков, разве временами будет увеличиваться облачность, днем +15...+17 градусов.

Погода в Украине

Погода весной 2024 в Украине характеризуется несколькими "изюминками". Достаточно вспомнить про сильные дожди в апреле. Например, 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков.

Также - заморозки в мае, которые больше присущи первому месяцу весны. Но несмотря на приближающийся конец весны, заморозки еще прогнозируют и в конце мая.