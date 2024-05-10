Прощальный визит. Президент Словакии прибыла в Киев
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом. Из соображений безопасности о ее программе визита не сообщается.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Словакии Мартин Стрижинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Extra Plus.
По его словам, у Чапутовой завершается срок президентских полномочий. В связи с этим она совершает прощальные визиты в страны.
Издание SME сообщило, что президент Словакии уже отдала дань памяти 118 жертвам у села Мощун.
Президент возложила букет красных роз к мемориалу "Ангелы Победы".
"Я приехала в страну, где идет война, где сложная ситуация и огромные человеческие страдания. Мой прощальный визит - это еще и возможность донести это послание до нашего дома", - сказала Чапутова.
Позиция Словакии по войне в Украине
Осенью прошлого года в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и социал-демократы Круза. Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине и не допустить ее вступления в НАТО.
Фицо также неоднократно высказывал свою пророссийскую риторику. В частности, он настаивал на том, что война является "замороженным конфликтом" и не может быть решена с помощью военной помощи Украине.
Стоит отметить, что правительство Словакии отказалось от помощи Украине. В связи с этим граждане страны начали собирать средства на закупку боеприпасов Украине.
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