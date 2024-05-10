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Прощальный визит. Президент Словакии прибыла в Киев

Пятница 10 мая 2024 13:40
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Прощальный визит. Президент Словакии прибыла в Киев Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом. Из соображений безопасности о ее программе визита не сообщается.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Словакии Мартин Стрижинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Extra Plus.

По его словам, у Чапутовой завершается срок президентских полномочий. В связи с этим она совершает прощальные визиты в страны.

Издание SME сообщило, что президент Словакии уже отдала дань памяти 118 жертвам у села Мощун.

Президент возложила букет красных роз к мемориалу "Ангелы Победы".

"Я приехала в страну, где идет война, где сложная ситуация и огромные человеческие страдания. Мой прощальный визит - это еще и возможность донести это послание до нашего дома", - сказала Чапутова.

Позиция Словакии по войне в Украине

Осенью прошлого года в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и социал-демократы Круза. Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине и не допустить ее вступления в НАТО.

Фицо также неоднократно высказывал свою пророссийскую риторику. В частности, он настаивал на том, что война является "замороженным конфликтом" и не может быть решена с помощью военной помощи Украине.

Стоит отметить, что правительство Словакии отказалось от помощи Украине. В связи с этим граждане страны начали собирать средства на закупку боеприпасов Украине.

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