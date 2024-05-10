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Австралия передаст Украине партию ПЗРК, которые стреляют на расстояние в 9 км, - СМИ

Пятница 10 мая 2024 15:30
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Австралия передаст Украине партию ПЗРК, которые стреляют на расстояние в 9 км, - СМИ Архивное фото: Австралия передаст Украине партию ПЗРК (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Австралия готовится передать Украине партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG, которые способны уничтожать цели врага на расстоянии 9 тысяч метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Industry Europe.

Издание отмечает, что во время недавнего визита министра обороны Австралии Ричарда Марлеса во Львов был объявлен пакет помощи Украине. В него входят ПЗРК RBS 70 NG от австралийской армии на сумму около 50 миллионов долларов.

"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, такие как радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", - пишут журналисты.

Что известно об этом ПЗРК

Система RBS 70 NG, разработанная шведской компанией Saab в 2011 году, представляет собой модернизированный вариант системы ПВО RBS 70.

Она способна поражать воздушные цели, такие как дроны, вертолеты и самолеты, с помощью ракет с лазерным наведением как днем, так и ночью.

RBS 70 NG имеет максимальную дальность действия от 8000 до 9000 метров и может достигать высоты до 5000 метров, имея такие усовершенствования, как улучшенная система наведения, интеграция с тепловизионной камерой, автоматическое отслеживание целей и упрощенное обучение операторов.

Чем еще Австралия поможет Украине

Пакет помощи также включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов в рамках коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Также деньги выделят на дополнительное оборудование для солдат, такое как шлемы, ботинки, генераторы и жесткие надувные лодки.

Помощь Украине от Австралии

Австралия с первых дней войны помогает Украине, несмотря на тот факт, что расстояние между странами очень большое. Речь идет о военных поставках и экономической поддержке.

В апреле Sydney Morning Herald сообщало, что местная элита Австралии потребовала конфисковать 9 млрд долларов российских активов, замороженных правительством, и направить их в поддержку Украины.

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