Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Атака на НПЗ у Калузькій області

Дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Калузькій області. В ході спецоперації було уражено: установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101; 3 цистерни з дизельним пальним; цистерну з мазутом.

"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузькій області, це знаходиться приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною. Цей НПЗ, за даними джерел, українська розвідка вже атакувала у березні цього року.

F-16

Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Тим часом ЗМІ пишуть, що перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть в Україну протягом кількох тижнів.

Наступ РФ на Харківську область

Росія почала нову хвилю наступу на Харківську область. Перед цим опівночі окупанти посилили обстріли на півночі регіону, насамперед у вогні Вовчанськ, де вже йде евакуація населення.

За інформацією Міноборони, там близько 5 ранку відбулася спроба прориву кордону під прикриттям бронетехніки. Однак всі атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. В Харківській ОВА кажуть, що північні райони області - це "сіра зона", де ведуть бойові дії. А за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, хоч ворог і може мати ресурси для загострення дій у прикордонні регіону, проте про наступ на Харків не йдеться.

Більше про те, що відбувається на півночі Харківської області й наскільки є загрозливою ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Інтерв'ю Павлюка

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist заявив, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Також він зазначив, що ворог не відмовився від ідеї захопити Київ. Головні заяви генерала РБК-Україна розписало тут.

Пакет допомоги від США

Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло озброєння, вартість якого сягає 400 млн доларів.

Україна

Політика

Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця. Вона зустрілася з главою держави Володимиром Зеленським. Лідери детально обговорили ситуацію на фронті, наміри російських окупантів та формулу миру.

Бронь від мобілізації

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Таким чином, центральні органи виконавчої влади після перевірки списків заброньованих від підприємств подаватимуть їх на погодження Міністерству оборони.

Поминальні дні

Поліція перейде у посилений режим несення служби поблизу кладовищ у поминальні дні з 12 до 15 травня. Правоохоронці попереджають про можливу перевірку людей у разі потреби. Загалом біля кладовищ у регіонах забезпечуватимуть правопорядок 12 тисяч співробітників Нацполу.

Відключення світла

В Україні запровадять графіки обмеження потужності для промислових споживачів з 18:00 до 07:00 наступного дня. Водночас зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.

Також в "Укренерго" попереджають, що можуть знову запровадити графіки погодинних відключень світла за умови значного дефіциту електроенергії.

Курс

Долар дорожчає третій день поспіль. Офіційний курс на 13 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7206 грн за 1 долар (+0,1688 грн).

Погода

Завтра, 11 травня погода в Україні стане дещо теплішою, заморозків не очікується, але вдень подекуди можливий дощ.

Світ

Франція

Франція планується передати Україні далекобійні ракети SCALP або з терміном придатності, що минув, або зібрані з прострочених компонентів. Пише видання Deutsche Welle. Це, мовляв, дозволить Парижу уникнути спустошення власного ракетного арсеналу.

Австралія

Австралія готується передати Україні партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG, які здатні знищувати цілі ворога на відстані 9 тисяч метрів. На це країна виділить близько 50 мільйонів доларів.

Бельгія

Бельгія виділить ще 9 мільйонів євро у рамках допомоги для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури в Україні, про це заявила міністр зі співпраці з метою розвитку Бельгії Каролін Геннес.