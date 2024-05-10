Критическая фаза войны, наступление РФ и угроза для Киева: главное из интервью Павлюка

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк дал интервью The Economist. В котором спрогнозировал критическую фазу в войне в ближайшие месяцы, рассказал о планах РФ и сообщил, что враг не отказался от идеи захвата Киева.

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Критическая фаза войны

По словам Павлюка, критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, поскольку американская помощь только начала поступать на линию фронта, а российские генералы приказывают бросать все боеспособное оружие, которое у них есть, чтобы проверить украинские войска, которым пока не хватает вооружения.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца-двух, ситуация может обернуться против них", - говорит командующий Сухопутными войсками.

Об F-16

В свою очередь генерал замечает, что Украина также срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, и, по его словам, ожидаемая поставка истребителей F-16 к началу июня даст значительный психологический толчок.

Но, как отмечает The Economist, остается неизвестным, получит ли Украина более позднюю версию F-16 (Block 50). Чтобы бросить вызов остающимся на расстоянии российским бомбардировщикам вне зоны действия украинского ПВО и сбрасывают на передовые позиции тяжелые управляемые авиабомбы.

РФ продолжит сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях

По мнению командующего, Россия продолжит сосредотачивать внимание на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Но, как ранее выяснили украинские разведчики, оккупанты в скором времени усилят оборону, атакуя северо-восточные районы Харьковской и Сумской областей.

"Россия проверяет стабильность наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", - говорит генерал.

О Часовом Яре

The Economist пишет, что Павлюк отказывается комментировать сообщения о том, что якобы "непонимание привело к потере позиций" в Очеретино. По его словам, оккупантам удалось прорваться благодаря безумному давлению и господству в воздухе, а также соотношению артиллерии, достигавшему 20:1. По его словам, по всему участку фронта российские пушки выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.

По информации The Economist, командующий Сухопутными войсками утверждает, что потеря Часового Яра не имела бы "решающего значения", поскольку это "обычное городское поселение".

Враг не отказался от идеи захватить Киев

Издание добавляет, что одна из самых неотложных задач на столе генерала - это подготовка десяти новых бригад для подготовки к наступлению РФ. По словам Павлюка, сейчас главной проблемой является техника, а не люди.

Он говорит, что часть этих новых сил будет развернута для защиты столицы. Ведь через два с половиной года после того, как российская армия оказалась там в тупике, она не отказалась от идеи захватить Киев.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", - заявил Павлюк.

О стратегическом провале РФ

Генерал сообщил, что угроза со стороны России принципиально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения. По его словам, РФ больше не может совершать широкомасштабные наступления на несколько фронтов. Кроме того, враг использует ракеты только через несколько недель после их производства, а не как когда-то из своих огромных запасов. Более того, Павлюк отмечает, что Вооруженные силы Украины также значительно больше, чем были ранее.

Командующий утверждает, что эта история обернется стратегическим провалом России. Поскольку потерять столько военных (более 400 000 убитыми, ранеными и пленными) для захвата небольшой части непропорционально любому рациональному уму, говорит Павлюк и добавляет - история показала, что Россией не управляют рациональные умы.

Мобилизация в Украине

В непопулярных вопросах, таких как мобилизация, по его словам, каждый чиновник должен проявлять лидерство. Столкнувшись со смертельной опасностью, некоторые граждане впали в панику, и это естественно, но если страна хочет выжить, люди должны "преодолеть панику" и откликнуться на призыв к борьбе, как это делают в таких странах, как Израиль, цитирует издание слова генерала.

"Как бы тяжело это ни было, у нас нет другого выбора", - подытожил Павлюк.