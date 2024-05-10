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НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро обновил максимум

Украина, Пятница 10 мая 2024 15:57
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НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро обновил максимум Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,7206 гривен за 1 доллар (+0,1688 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро обновил максимум

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,8148 гривен за 1 евро (+0,3836 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 27 марта - 42,6911 грн/евро.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро обновил максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 39,60-39,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд, евро обновил максимум

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,95 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, по данным НБУ рост курса доллара с конца марта был вызван поступлением значительного объема международной помощи Украине. Это привело к увеличению бюджетных расходов, а часть из этих средств оказалась на валютном рынке.

Официальный курс в апреле неоднократно обновлял рекорды и достиг максимума 22 апреля - 39,78 грн/доллар. Затем курс снизился.

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