В Украине могут вернуть графики отключений света: глава "Укрэнерго" назвал условие

В Украине могут снова ввести графики почасовых отключений света из-за российских ударов по энергетике. Это возможно при условии значительного дефицита электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и облэнерго распределяют его по каждому потребителю", - рассказал Кудрицкий.

По его словам, одних только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме.

При этом Кудрицкий уточнил, что в ночные часы электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии в Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от стран-соседей невозможно.