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Франция поставит Украине больше дальнобойных ракет SCALP, но есть нюанс, - СМИ

Пятница 10 мая 2024 12:26
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Франция поставит Украине больше дальнобойных ракет SCALP, но есть нюанс, - СМИ Фото: Франция поставит Украине больше дальнобойных ракет SCALP, но есть нюанс (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция может передать Украине дальнобойные ракеты SCALP с истекшим сроком годности. Решение экономически выгодно, поскольку ракеты подлежат утилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Ракеты могут быть переданы в рамках программы Chrysalis. В частности, речь идет и о тех ракетах, которые были собраны из просроченных компонентов. Это поможет Парижу избежать опустошения собственного арсенала.

Отмечается, что "просроченные" ракеты делятся на два типа:

  • исчерпавшие срок годности;
  • те, где демонтировали отдельные компоненты для использования в других SCALP.

Вышеупомянутые ракеты доставят на местные заводы и через три месяца сделают пригодными к применению.

"Поскольку эти ракеты предполагается быстро задействовать против России, их испытания будут проходить по упрощенной схеме", - добавляет издание.

SCALP

Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP еще в прошлом году. В июле 2023 было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.

Характеристики ракеты:

  • длина - 5,1 метра;
  • диаметр корпуса - 630 мм;
  • масса - 1300 килограммов;
  • операционная дальность, согласно информации от разработчика - 560 километров.

В то же время есть экспортный вариант, имеющий меньшую дальность и вес боевой части.

Подробнее о дальнобойных SCALP можно прочитать в материале РБК-Украина.

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