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Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16

Пятница 10 мая 2024 11:41
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Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16. Его передала Чехия в одну из бригад тактической авиации.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации", - заявил он.

По его словам, основной модуль авиационного тренажера уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

"Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", - заявил Олещук.

F-16 для Украины

После длительных переговоров союзники Украины создали авиационную коалицию. Это знаменует собой важный шаг в усилении обороноспособности Украины перед российской агрессией.

В частности, Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров. Украинские пилоты сейчас проходят обучение на F-16 в странах-членах коалиции.

Ожидается, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину уже с обученными пилотами и техническим персоналом. Когда именно Украина получит самолеты, пока неизвестно. Однако, партнеры надеются, что это произойдет уже летом-осенью этого года.

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