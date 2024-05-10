У России есть ресурсы для обострения в пограничье, но не для наступления на Харьков, - ЦПД

У России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Враг имеет ресурсы для активизации действий в приграничье Харьковской области. Силы обороны контролируют ситуацию", - отметил он.

По словам Коваленко, действия российских войск прогнозированы. Ранее отмечалось, что у врага могут быть ресурсы для обострения в приграничных районах Харьковской области, но не для наступления на Харьков.

Украинцев предупреждают, что в сети могут появиться фейки о якобы наступлении на Харьков.

"Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - отметил руководитель ЦПД.

Добавим, сегодня в сети появилась, что якобы в направлении города Волчанск (примерно в 70 км от Харькова) сложная ситуация. Также отмечалось, что россияне якобы могут привлечь резервы на этом направлении.