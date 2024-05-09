Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Дроны СБУ атаковали НПЗ в России, Зеленский назначил Залужного послом в Британии, а президент Европарламента Роберта Мецола прибыла в Киев.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атаки на НПЗ в России

Дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы (Краснодарский край РФ). Там вспыхнул пожар. Источники РБК-Украина сообщили, что эти НПЗ перевалочные для поставки горючего вражеским войскам в оккупированном Крыму, поскольку расположены неподалеку от полуострова.

После чего утром дальнобойный дрон СБУ залетел в Башкирию и поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават", являющийся одним из крупнейших в РФ производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Источники отмечают - эта атака особенная тем, что дрон СБУ установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

Кадровые изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ. Вместо Сергея Лупанчука он назначил командующим Сил специальных операций Александра Трепака.

Кроме того, он назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки ВСУ. Отметим, что Герега уже занимал этот пост с 2021 года по март 2024. После чего на его место назначили Александра Яковца.

Штрафы для уклонистов повысили

Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №10379, который увеличивает штрафы уклонистов. Теперь документ должен подписать глава ВРУ и президент. О новых суммах РБК-Украина писало в отдельном материале.

Две ГЭС вывели из строя

После вчерашних российских атак две ГЭС в Украине вывели из эксплуатации. На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных средств, сообщает "Укргидроэнерго".

Мобилизация и военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 11 августа.

Украина остановит наступление РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина заберет инициативу у россиян, когда союзники увеличат поставки оружия для украинских военных.

Украина

Политика

Президент Европейского парламента Роберт Мецола прибыл в Украину на День Европы. Она встретилась с главой ВРУ Русланом Стефанчуком, провела пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленским, а также приняла участие во Втором Международном саммите городов и регионов, проходившем в Киеве.

Отставка Кубракова и Сольского

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Ожидается, что это ведомство разделят на два отдельных: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. При этом повторное назначение Кубракова в Мининфраструктуру не планируется.

Также сегодня Рада отправила в отставку министра агрополитики Николая Сольского, который сам написал заявление об увольнении после оглашения ему подозрения из-за земельных махинации.

Залужного назначили послом в Британии

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил экс-главкома Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее в этот же день глава государства уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Дело Коломойского о заказном убийстве

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в Феодосии в 2003 году. Украинский олигарх будет находиться под стражей до 7 июля 2024 без права на залог.

Напомним, что сам Коломойский еще со 2 сентября находится в СИЗО по делу о мошенничестве и легализации имущества.

Курс

Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс на 10 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,5518 грн за 1 доллар (+0,1690 грн).

Погода

Завтра, 10 мая, в Украине ожидается снижение температуры воздуха. В некоторых регионах страны ожидаются заморозки и кратковременные дожди.

Мир

Швеция

Правительство Швеции поручило перечислить 28 млн евро в поддержку обороноспособности Украины. Так, 18 млн евро страна передаст трем коалициям в рамках "Рамштайна", а 10 млн евро - в Фонд НАТО для Украины.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил мнение, что отправка западных войск в Украину могла бы показать российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как Запад будет помогать Киеву.

Великобритания

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в своей первой большой речи по возвращении в правительство заявил, что западные страны не усвоили урок российского вторжения в Украину и должны быть более жесткими.