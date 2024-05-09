ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва об отправке войск в Украину: покажет Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад

Четверг 09 мая 2024 11:44
UA EN RU
Литва об отправке войск в Украину: покажет Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Отправка иностранных войск в Украину показала бы российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как Запад будет помогать Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Наши войска обучали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это на протяжении многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо. Это может стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона", - заявил он.

По словам министра, предложение обучать украинцев внутри их собственной страны было "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.

"Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может оказаться, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это, в свою очередь, подразумевает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО", - подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, этот шаг "покажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине. Вместо этого мы посмотрим, что нужно, и приспособимся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше".

Ландсбергис сказал, что заявления об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона уже сработали, поскольку Кремль изменил свои расчеты.

Отправка войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности отправки иностранных войск на помощь Украине. Это вызвало разногласия среди союзников Украины, которые опасаются, что это может спровоцировать прямую конфронтацию с Россией.

В то время Франция дала понять, что Париж не будет направлять войска непосредственно для участия в боевых действиях. Ряд стран НАТО выразили готовность рассмотреть такую возможность. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее заявляла, что Вильнюс будет готов направить войска в Украину только в том случае, если у нее будут соответствующие средства противовоздушной обороны.

При этом на днях Шимоните добавила, что Литва готова отправить своих солдат в Украину для обучения, однако Киев еще не просил об этом.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче