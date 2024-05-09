Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. Который в том числе в несколько раз повышает штрафы для уклонистов.

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Таким образом, сегодня соответствующий законопроект парламентарии приняли в целом 256 голосами "за". Против никто не проголосовал, воздержались - 4.

Фото: голосование нардепов за повышение штрафов для уклонистов во втором чтении (t.me/yzheleznyak/8346)

За что именно и сколько придется заплатить

Одобренный законопроект излагает статьи 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.

Согласно действующим положениям ст. 210, нарушение правил воинского учета наказывается штрафом от 510 до 850 гривен. Такой штраф грозит, например, если человек не стоит на учете или вовремя не обновляет данные.

Если нарушение допускается повторно в течение года или в особый период штраф увеличивается - от 850 до 1 700 гривен.

Согласно действующим положениям ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации - от 1 700 до 3 400 гривен для граждан и от 3 400 до 5 100 для должностных лиц. Такой штраф грозит за отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК.

Повторное нарушение или в особый период, поднимает планку до 3 400 - 5 100 и 5 100 - 8 500 гривен соответственно.

С вступлением в силу нового закона штрафы повысятся в несколько раз.

В частности, фактически вводится три режима - нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Соответственно, штрафы по ст. 210, которые касаются воинского учета, составят:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен

в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен

Согласно ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен

для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен

для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен

Отметим, новые штрафы вступят в силу на следующий день после публикации закона, который еще предстоит подписать президенту Украины.

После этого за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных сначала будут назначать минимальный штраф в 17 000 гривен. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут наказывать на сумму от 34 000 гривен.

Важное уточнение. Положения ст. 210 и 210-1 не применяются, если у ТЦК есть возможность получить персональные данные из электронных государственных реестров.

ТЦК без суда. Уклонистов будут штрафовать заочно?

Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил воинского учета и уклонения от мобилизации. Поскольку теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.

Сейчас ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

Теперь же статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210-1 не составляется, если нарушения совершены в особый период и если человек не явился в ТЦК без уважительных причин или не уведомил причину неприбытия по повестке.

При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение о надлежащем вызове должно быть у ТЦК.

Таким образом, если человек не обновил свои данные, не уведомил об изменении личных данных (семейное положение, состояние здоровья и т.д.), не явился по повестке, то военкомат выносит постановление о штрафе без протокола. Вместе с тем у ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно - в законопроекте не указано.

Что еще изменит новый закон

Новый закон продлевает сроки административного задержания. Согласно ст. 263 за нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации в период военного положения полиция может задержать на срок до трех часов для составления протокола.

А в случаях, необходимых для установления личности и/или выяснение обстоятельств нарушения - до трех суток.

Отметим, уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился без уважительной причины.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Правительственная редакция предлагала приравнять отказ от прохождения военно-врачебной комиссии к уклонению от мобилизации, то есть тоже карать тюремным сроком. Однако профильный комитет Рады ко второму чтению отклонил норму.