Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Дрони СБУ атакували НПЗ у Росії, Зеленський призначив Залужного послом у Британії, а президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Атаки на НПЗ у Росії

Дрони СБУ вночі атакували дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи (Краснодарський край РФ). Там спалахнула пожежа. Джерела РБК-Україна повідомили, що ці НПЗ є перевалочними для поставки пального ворожим військам в окупованому Криму, оскільки розташовані неподалік від півострова.

Після чого зранку далекобійний дрон СБУ залетів до російської

Башкирії та уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават", який є одним із найбільших у РФ виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Джерела відмічають - ця атака є особливою тим, що дрон СБУ встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

Кадрові зміни в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у ЗСУ. Замість Сергія Лупанчука він призначив командувачем Сил спеціальних операцій (ССО) Олександра Трепака.

Крім того, він призначив Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки ЗСУ. Зазначимо, що Герега вже обіймав цю посаду з 2021 року по березень 2024. Після чого на його місце призначили Олександра Яковця.

Штрафи для ухилянтів підвищили

Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за законопроект №10379, який збільшує штрафи для ухилянтів. Тепер документ має підписати голова ВРУ і президент. Про нові суми РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Дві ГЕС вивели з експлуатації

Після вчорашніх російських атак дві ГЕС в Україні вивели з експлуатації. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних коштів, повідомляє "Укргідроенерго".

Мобілізація та воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження військового стану та мобілізації в Україні до 11 серпня.

Україна зупинить наступ РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна забере ініціативу у росіян, коли союзники збільшать постачання зброї для українських військових.

Україна

Політика

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до України на День Європи. Вона зустрілася з головою ВРУ Русланом Стефанчуком, провела прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським, а також взяла участь у Другому Міжнародному саміті міст і регіонів, що проходив у Києві.

Відставка Кубракова і Сольського

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Очікується, що це відомство поділять на два окремих: Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. При цьому повторне призначення Кубракова в Мінінфраструктури не планується.

Також сьогодні Рада відправила у відставку міністра агрополітики Миколу Сольського, який сам написав заяву на звільнення після оголошення йому підозри через земельні махінації.

Залужного призначили послом у Британії

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексголовкома Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Раніше цього ж дня глава держави звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

Справа Коломойського про замовне вбивство

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у Феодосії у 2003 році. Український олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.

Нагадаємо, що сам Коломойський ще із 2 вересня знаходиться в СІЗО у справі щодо шахрайства та легалізації майна.

Курс

Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс на 10 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5518 грн за 1 долар (+0,1690 грн).

Погода

Завтра, 10 травня в Україні очікується зниження температури повітря. У деяких регіонах країни очікуються заморозки та нетривалі дощі.

Світ

Швеція

Уряд Швеції доручив перерахувати 28 млн євро на підтримку обороноздатності України. Так, 18 млн євро країна передасть трьом коаліціям у рамках "Рамштайну", а 10 млн євро - до Фонду НАТО для України.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив думку, що відправка західних військ в Україну могла б показати б російському диктатору Володимиру Путіну, що не йому вирішувати, як Захід буде допомагати Києву.

Британія

Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон у своїй першій великій промові після повернення до уряду заявив, що західні країни не засвоїли урок російського вторгнення в Україну і мають бути жорсткішим.