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Курс доллара растет второй день подряд

Украина, Четверг 09 мая 2024 15:36
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Курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5518 гривен за 1 доллар (+0,1690 грн).

Курс доллара растет второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,4312 гривен за 1 евро (+0,1144 грн).

Курс доллара растет второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 23 копейки до 39,62-39,64 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,85 грн/доллар.

Валютная либерализация

Как заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, с начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар).

Гетманцев заявил, что ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет контролируемой.

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