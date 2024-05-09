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Жара не вернется: в каких регионах Украины завтра ждать заморозков

Украина, Четверг 09 мая 2024 12:49
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Жара не вернется: в каких регионах Украины завтра ждать заморозков Фото: погода в Украине 10 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 10 мая, в Украине продержится прохладная температура. В некоторых регионах страны ожидаются заморозки и кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, особого тепла или жары в Украине в ближайшее время не предвидится.

В пятницу, 10 мая, максимальная температура воздуха в Украине будет составлять +14+18 градусов, в южной части и в Закарпатье +19+21 градус.

Дожди в пятницу будет сдерживать антициклон северо-западного происхождения, из-за чего ожидается облачная и солнечная погода.

Однако "хвост" атмосферного фронта вызовет местами небольшой дождь в Сумской и Черниговской областях, а во второй половине дня увеличится облачность в Киевской области.

Погода в Киеве

В Киеве 10 мая существенных осадков не предполагается, после обеда в столице будет облачно.

Ночью температура будет держаться в пределах отметок в +3+5 градусов, завтра днем воздух прогреется до +17 градусов.

"В субботу небольшие дожди местами пройдут на западе, в центральных областях и на востоке, а на Ведущее воскресенье осадков в Украине не предполагается", - отметила в конце синоптик.

Погода в Украине

Погода в Украине будет определяться резкими температурными и синоптическими перепадами еще несколько недель. Однако, до 15-16 мая в Украине будет холодно.

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